Taşa yazılan istismara 25 yıl istendi

Antalya Kepez’de yeşil alanda bulunan, üzerinde “Yaşım 12, tecavüz edildim, adım A. Hâlâ tecavüz ediliyorum. Lütfen yardım edin” yazan taşın sosyal medyada paylaşılması üzerine polis harekete geçti. Polis ekipleri, yazıyı yazan kişinin, ailesiyle yaşayan A.K. adlı kız çocuğu olduğunu belirledi. Psikolog eşliğinde ifadesine başvurulan A.K.’nın, uzun süredir komşuları Hüseyin Evkuran’ın (59) cinsel istismarına uğradığı ortaya çıktı. Polis ekiplerince yakalanan şüpheli Hüseyin Evkuran, tutuklandı. A.K. ise ifadesinin ardından annesine teslim edildi.

JET HIZINDA İDDİANAME

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1 günde hazırlanan iddianame, Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Evkuran’ın, mağdurun ailesi ile mağdur okula başlamadan önce 5 veya 5.5 yaşındayken komşuluk yaptığı belirtilen iddianamede, lokantada usta olarak çalıştığına vurgu yapıldı. Ailelerin birbirlerinin evine gidip geldikleri belirtilen iddianamede, “Şüpheli mağdura karşı ilk eylemini 5 veya 5.5 yaşındayken gerçekleştirdi. Şüpheli, 'cinsel istismar' eylemini yine mağdurun beyanlarına göre farklı tarihlerde defalarca gerçekleştirdiği ifade edilmiştir.

Şüpheli, 2019 yılı haziran ayında Adana’ya taşınmış, en son bu yılın nisan ayında Antalya'ya gelerek çocuğa karşı istismarına devam etmiştir” denildi. Mağdur çocuğun, 13 Haziran'da arkadaşı ile parkta oynarken taşa yazarak yardım istediğinde olayın ortaya çıktığına vurgu yapılan iddianamede, yapılan sağlık muayenesinde, cinsel saldırı bulgusunun görülmediğine dikkat çekildi. Savcı 12 yaşından küçük olan mağdura yönelik istismarın 'nitelikli' olduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

25 yıla kadar hapsi istenen Evkuran ise suçlamaları kabul etmedi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara