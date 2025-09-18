Tas tıraşı ‘işaret’ mi… 6 cinayet tek saç modeli

Haberin Devamı

MATTIA Ahmet Minguzzi’nin ölümüne yol açan B.B ve U.B, Boğaziçi Üniversitesi’nde 15 yaşındaki Hilal Özdemir’i öldüren Ayberk Kurtuluş, Temmuz’da Diyarbakır’da 9 gün arayla öldürülen 22 yaşındaki İlayda Alkaş ve 3 aylık hamile olan 19 yaşındaki Helin Eren’in yakın arkadaş olan katilleri Cemal Alpaslan ve Siyabend Şeker, Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi motokurye Samet Özgül’ü boğazından bıçaklayarak öldüren Halil İbrahim Demirci ve İstanbul Eyüpsultan’da öldürülen okul müdürü İbrahim Oktugan’ın öğrencisi olan katil zanlısı Y.K.

Bu örneklerin hepsinin ortak özelliği ‘tas tıraşı’ adı verilen saç modelini tercih etmeleri. Diğer yandan madde kullanımının yaygın, suç oranının yüksek olduğu semtlerde de gençlerin, alt tarafların kısa kesildiği üstlerin ise uzun bırakıldığı bu saç modeline yoğun ilgi gösterdiği göze çarpıyor.

Haberin Devamı

Uzmanlar bu saç kesimine sahip herkesin potansiyel suçlu olacağını söylemenin yanlış olacağının altını çizerek, “Saç modelleri ve dış görünüş sembolik anlam taşıyabilir, suç ve suç alt kültürleriyle ilişkili olabilir” diyor.

‘BU TESADÜF OLAMAZ’

Tek başına saç modelinin bir kişinin suç işleyeceğini veya suça eğilimli olduğunu bilimsel olarak göstermeyeceğini ifade eden Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Neslihan İnal, “Tüm dünyada suç çetelerinin sembolleri, işledikleri suça göre değişen tarzları ya da simgeleri vardır. Bazı çetelerin üyeleri, saç modeli, dövme, kıyafet kodu gibi görsel işaretlerle grup aidiyetlerini gösterir. Ergenlikte saç modeli bireyin kendini ifade etme biçimidir.

Şiddet temelli bu suçları işleyenlere baktığımızda her birinin dövmeli oluşu ve ‘tas tıraşı’ denilen saç modelini tercih etmesi dikkate alınması gereken bir benzerlik. Bu tesadüf olamaz. Bu saç modelinin alt kültürde bir şekilde simge olduğunu düşünmeliyiz. Bir gruba ait olabilmeniz için dış görünüş ‘Ben sizlerdenim’ demenin bir yoludur” dedi.

Haberin Devamı

Dünyada suç oranı en yüksek olan ülkelerden El Salvador, bu saç modelini okullarda yasakladı.

‘ÜRKÜTÜCÜ GÖRÜNME İSTEĞİ’

“Suçlu profillerine bakıldığında ortak bir imaj görülmesi ve bunun gençler arasında yayılması ‘korkutucu ve caydırıcı’ görünme isteğini de gösterir” diyen Prof. Dr. Neslihan İnal, şunları söyledi: “Amacımız suç oranının gençler arasında artmasının, suç işlemenin ticaret haline gelmesinin, bazı suçların kariyer olarak görülmesinin nedenselliğini araştırıp buna dur demek ve önlem almaksa; belli saç şekli, dövme gibi sembolleri benimseyen gençlerin neden suça yakın durduklarını iyi analiz etmemiz gerekiyor. Burada belli bir kimlik, aidiyet, kabul görme ve oradan maddi gelir sağlama gibi bir çaba söz konusu olabilir.”

Haberin Devamı

‘ALT KÜLTÜRDE SIK GÖRÜLÜYOR’

ULUSLARARASI yayınları inceleyip saç tipiyle suça yatkınlık arasında bağ kuran bir akademik çalışmaya rastlamadığını ifade eden İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Alkan, “Günümüzde çetelerde ve ergenlerde tek model saç tıraşı gördüğümüz de bir gerçek ve bu çalışılmaya değer bir konu. Bu model bir alt kültür içerisinde daha sık görülüyor. Bu topluluklar içinde moda değişkendir. Daha önce de Neo-Naziler ve dazlaklık alt kültürde simgeleşmişti” ifadelerini kullandı.

TESBİH SALLAMANIN YERİNİ TAS TIRAŞI MI ALDI

SUÇ işleyen tas tıraşlı ergenler ve gençler bir yana onlara özenen çocuklar da var. Bunlardan biri sosyal medyada bir gözaltı sahnesi canlandırdı. İki yanına beyzbol sopası koydu, kelepçelenmiş gibi yere uzandı baş ucunda silah, kulağında uyuşturucu maddeyi simgeleyen bir sigara vardı. Saçını tas tıraşı modelinde kestiren bu çocukta dövme yoktu ancak kalemle sırtına ‘silah’ figürü çizdirmiş ve ‘bedel’ yazdırmıştı. Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halis Dokgöz bu çocuğun durumu şöyle değerlendirdi:

Haberin Devamı

‘GENÇLERİN YENİ SİMGESİ’

“Fotoğrafta bakınca eğitim süreci yerine suç kaynaklı bir yere ait olma, kolay yoldan para kazanma, üne ve güce sahip olma isteği görüyorum. Genele yaymak doğru olmasa da son zamanlarda çocuk ve genç suçlu profillerine baktığımızda artık tas tıraşı saç modeli bir simge olarak karşımıza çıkıyor. Latin Amerika ülkelerinde çete kültürüyle özdeşleşen bu saç modelinin bizde de moda olduğunu, bazı çete üyelerinin bu saçı tercih ettiğini görüyoruz. Eskiden kabadayı kültüründe tesbih sallamak bir caydırıcı simge olarak görülürdü. Şimdi tas tıraşı için bunu söylemek iddialı bir ifade olabilir ama bu yolda ilerleyen bir simge olduğunu söyleyebiliriz. Ben suç analizinde sembollerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çeteler bu simgeleri kullanırlar ve adli tıpta bir suçun çözülmesinde bize referans olurlar.“

Haberin Devamı