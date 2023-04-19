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Taş ocağından doğal parka

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#Kartal#Kartal Millet Bahçesi#Murat Kurum
Taş ocağından doğal parka
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2023 07:00

Kartal’da D-100’ün kenarında yer alan eski taş ocağı, zamanla balık ve kuşlara ev sahipliği yapan göletiyle doğal yaşam alanına dönüştü. Bakan Kurum, taş ocağının doğal halinin ve canlı yaşamının korunarak Kartal Millet Bahçesi yapılacağını söyledi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kartal Orhantepe Mahallesi Büyük Dönüşüm Projesi toplantısında mahalle sakinleriyle buluştu. Kartal’a ilişkin 2 müjdeyle geldiğini söyleyen Kurum, özetle şunları söyledi; “Birincisi Kartal Etap 1-Etap 2 diye bildiğimiz Kordonboyu bölgesindeki imar planlarını onayladık. Kesinleştirdik ve artık Kartal’ın en sonunda en problemli yeri diyebileceğimiz alanda yeşil alanlarıyla, yollarıyla vatandaşımızın dönüşümünün yapılabilmesi adına hiçbir sorunu, hiçbir problemi kalmadı. Birinci etapta Kordonboyu Mahallesi, Yukarı ve Petrol İş mahallelerimizin bir kısmını kapsayan yaklaşık 14 hektarlık bir alandan bahsediyorum.  

Taş ocağından doğal parka

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DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ’NDE ARMAĞAN

Milletimizin millet bahçesi talebi var. Kartal’daki taş ocağı, belki de dünyada da örneği yok. Esentepe’deki taş ocağının doğal durumunu koruyarak projelendirdiğimiz Kartal Millet Bahçemiz ile İstanbul nefes alacak. Esentepe’deki taş ocağının yerine 313 bin metrekare büyüklüğünde, Kartal Millet Bahçesi’nin yapımına başlayacağız.

Taş ocağından doğal parka

Kartal’da E-5’in kıyısında on yıllardır işletilen, bir süredir ‘nasıl bir projeye konu olacağı’ merak edilen taş ocağı, İstanbul’da şehir merkezinde kalan tek taş ocağı. Burayı doldurup peyzaj alanı yapabilirdik. Ama biz taş ocağının doğal durumunu ve içerisinde canlı hayatının başladığı suyunu koruyarak yeni bir projeye imza atıyoruz. İçerisinde millet kıraathanesi, konser alanı, jeoloji müzesi, dijital sanatlar merkezi, spor alanları yer alacak. Yapımına haziranda Dünya Çevre Haftası’nda başlanacak, Dünya Çevre Günü’nde tamamlayarak armağan edeceğiz.”

 

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#Kartal#Kartal Millet Bahçesi#Murat Kurum

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