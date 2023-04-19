Taş ocağından doğal parka

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kartal Orhantepe Mahallesi Büyük Dönüşüm Projesi toplantısında mahalle sakinleriyle buluştu. Kartal’a ilişkin 2 müjdeyle geldiğini söyleyen Kurum, özetle şunları söyledi; “Birincisi Kartal Etap 1-Etap 2 diye bildiğimiz Kordonboyu bölgesindeki imar planlarını onayladık. Kesinleştirdik ve artık Kartal’ın en sonunda en problemli yeri diyebileceğimiz alanda yeşil alanlarıyla, yollarıyla vatandaşımızın dönüşümünün yapılabilmesi adına hiçbir sorunu, hiçbir problemi kalmadı. Birinci etapta Kordonboyu Mahallesi, Yukarı ve Petrol İş mahallelerimizin bir kısmını kapsayan yaklaşık 14 hektarlık bir alandan bahsediyorum.





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DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ’NDE ARMAĞAN

Milletimizin millet bahçesi talebi var. Kartal’daki taş ocağı, belki de dünyada da örneği yok. Esentepe’deki taş ocağının doğal durumunu koruyarak projelendirdiğimiz Kartal Millet Bahçemiz ile İstanbul nefes alacak. Esentepe’deki taş ocağının yerine 313 bin metrekare büyüklüğünde, Kartal Millet Bahçesi’nin yapımına başlayacağız.

Kartal’da E-5’in kıyısında on yıllardır işletilen, bir süredir ‘nasıl bir projeye konu olacağı’ merak edilen taş ocağı, İstanbul’da şehir merkezinde kalan tek taş ocağı. Burayı doldurup peyzaj alanı yapabilirdik. Ama biz taş ocağının doğal durumunu ve içerisinde canlı hayatının başladığı suyunu koruyarak yeni bir projeye imza atıyoruz. İçerisinde millet kıraathanesi, konser alanı, jeoloji müzesi, dijital sanatlar merkezi, spor alanları yer alacak. Yapımına haziranda Dünya Çevre Haftası’nda başlanacak, Dünya Çevre Günü’nde tamamlayarak armağan edeceğiz.”