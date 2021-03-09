MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTaş kırma makinesinin haznesine düşen operatör öldü
GeriGündem Taş kırma makinesinin haznesine düşen operatör öldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 09.03.2021 - 13:54 | Son Güncelleme:

Taş kırma makinesinin haznesine düşen operatör öldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Taş kırma makinesinin haznesine düşen operatör öldü

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde operatör Fevzi Kaya (35) taş kırma makinesinin haznesine düşerek hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Yeşilvadi Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. Yol yapımında taş kırma makinesi operatörü olarak çalışan Fevzi Kaya, makinenin üzerinde bulunduğu sırada dengesini kaybederek hazneye düştü. Olayı fark eden diğer işçiler, makineyi durdurup sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolden Fevzi Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirlendi. Kaya'nın cesedi, savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi