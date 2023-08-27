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'Tarzan' adam alarmı: Demirlere tırmandı, polise zor anlar yaşattı... Çevredekiler meraklı gözlerle izledi

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#Antalya#Polis#Falez
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2023 16:33

Antalya’da 30 metrelik falezlerin yasak olan bölgesinden aşağı inen çıplak adam, ekiplere ter döktürdü. Önce yukarı çıkmak isteyen, ekipleri görünce de kaçan şahıs, demir bariyerlere tırmanarak polisten kaçıp bir işletmenin şemsiyesinin üzerine çıktı. Şemsiyenin yırtılmasıyla dikkati dağılan adam aşağı atladığı anda yakalanarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

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Olay, saat 11.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi 1470 Sokak’ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Ahmet K., sabah saatlerinde indiği falezlerden, bir süre sonra çıkmak istedi. Çıkmak istediği yer demir bariyerle çevrili olan Ahmet K., burada bir süre bekledi ve üzerindeki tüm kıyafetleri çıkardı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ahmet K., ekipleri görünce bu kez yukarı çıkmaktan vazgeçti. Polis ve itfaiye ekipleri Ahmet k.’yi ikna etmek için 1 saat çaba sarf etti ancak sonuç alamadı.

Tarzan adam alarmı: Demirlere tırmandı, polise zor anlar yaşattı... Çevredekiler meraklı gözlerle izledi

Bir süre sonra ekiplerin kenara çekilmesiyle yukarı çıkan Ahmet K., şortunu giyip kaçmaya başladı. Çalılıkların arasından kaçmaya çalışan Ahmet K., falezler üzerinde yer alan bir işletmenin şemsiye tentesinin üzerine atladı. Bu sırada bir işletme çalışanı, Ahmet K.'yi indirmek için şemsiyenin üzerine çıktı. Yine kaçmaya çalışan Ahmet K., şemsiyenin tentesi yırtılınca düştü. Yakalanan Ahmet K., ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Tarzan adam alarmı: Demirlere tırmandı, polise zor anlar yaşattı... Çevredekiler meraklı gözlerle izledi

Tarzan adam alarmı: Demirlere tırmandı, polise zor anlar yaşattı... Çevredekiler meraklı gözlerle izledi

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#Antalya#Polis#Falez

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