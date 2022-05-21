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Tartıştığı taksi şoförünü kafasından vurdu

#Kayseri#Tartışma#Taksi
Tartıştığı taksi şoförünü kafasından vurdu

Kayseri'nin Melikgazi İlçesi'nde taksi şoförü Musa K., tartıştığı E.T. (18) tarafından başından tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan Musa K.'yı vuran kişinin ise taksi sahibinin oğlu olduğu öğrenildi.

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Kayseri'de taksi sahibi A.T.'nin oğlu E.T., (18) şoförleri olan Musa K. ile telefonda alacak verecek yüzünden tartıştı. İddiaya göre telefon görüşmesinin ardından E.T., Musa K.'nin kullandığı 38 T 0291 plakalı taksiyi sokak üzerinde durdurdu. Burada E.T., yanında bulundurduğu tabanca ile Musa K.'nın başına tek el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, ağır yaralanan Musa K. ise ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olay yerinde inceleme yaparken, Musa K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından polis ekipleri, şüpheli E.T.'yi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Kayseri#Tartışma#Taksi

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