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Tartıştığı sürücüyü ailesinin yanında bıçakla tehdit etmişti: 17 yaşındaki maganda tutuklandı

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#Pendik#İstanbul#Trafik
Tartıştığı sürücüyü ailesinin yanında bıçakla tehdit etmişti: 17 yaşındaki maganda tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2025 14:21

Pendik'te yol verme nedeniyle iki sürücü arasında çıkan tartışmada, aracından inip ailesinin yanındaki diğer sürücüyü bıçakla tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan E.T. (17) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Olay, 31 Mayıs Cuma günü akşam saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; ara sokakta ilerleyen iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Aracından inen ehliyetsiz sürücü E.T., yanında ailesi olan diğer sürücüye bıçak çekip tehdit ve küfür etti. Babasına bıçak çekildiği sırada araçta bulunan kızı ise kavga anlarına şahit oldu. Polis ekipleri, sürücü E.D'yi (44) bıçakla tehdit eden E.T'yi olaydan kısa süre sonra yakalayarak, Çocuk Büro Amirliği'ne teslim etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.T, Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Tartıştığı sürücüyü ailesinin yanında bıçakla tehdit etmişti: 17 yaşındaki maganda tutuklandı

'BIÇAĞI SALLAMADIM, TEHDİT ETMEDİM'

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Şüpheli E.T. hakimlikteki ifadesinde, “Bıçağı ben havaya savurmadım, araç sahibi elini torpidoya attı. Bana zarar vereceğinden korktum. Bıçak işlevsizdir, bıçağı sallamadım, tehdit etmedim. Kendisi bana hakaret edip saldırdı. 2 hafta sonra mezuniyetim var" dedi.

Tartıştığı sürücüyü ailesinin yanında bıçakla tehdit etmişti: 17 yaşındaki maganda tutuklandı

TUTUKLANDI

18 yaşından küçük şüpheli E.T., hakimlik ifadesinin ardından 'silahla tehdit' suçundan tutuklandı. 

 

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#Pendik#İstanbul#Trafik

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