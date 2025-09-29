×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Görüntüler sonrası ekipler harekete geçti... Tartıştığı sürücüye taşla saldıran maganda yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Saldırı#Trafik#Kavga
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2025 17:50

Arnavutköy’de bir minibüs şoförü ile cip sürücüsü arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine aracından inerek tartıştığı cip sürücüsünün aracına taş fırlatan minibüs şoförü İ.B., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Olay dün akşam saatlerinde Adnan Menderes Mahallesi’nde yaşandı. Caddede seyreden minibüs şoförü ve cip sürücüsü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Minibüs şoförü İ.B., araçtan inerek refüjden aldığı taşları, diğer sürücünün aracına doğru atmaya başladı. Taşlı saldırıya uğrayan cip sürücüsü manevra yaparak olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan kavga anı çevredeki başka bir sürücü tarafından kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen polis ekipleri, kimliği tespit edilen minibüs şoförü İ.B.'yi kısa sürede yakaladı. 

Görüntüler sonrası ekipler harekete geçti... Tartıştığı sürücüye taşla saldıran maganda yakalandı

BAKAN YERLİKAYA SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Haberin Devamı

Şüphelinin yakalandığını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Bakan Yerlikaya paylaşımında, "İstanbul’da bir sürücünün, trafikte tartıştığı bir diğer sürücüye taşla saldırdığı görüntüler sosyal medyada yer almıştı. Yapılan çalışmalar sonucu olayı gerçekleştiren şahsın, İ.B. olduğu tespit edildi. Şüpheli, yakalanarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Trafik güvenliğini hiçe sayan, saygısızca araç kullanan, trafikte 'şehir eşkıyası' gibi davrananlara asla fırsat vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. (DHA)

Görüntüler sonrası ekipler harekete geçti... Tartıştığı sürücüye taşla saldıran maganda yakalandı

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Saldırı#Trafik#Kavga

BAKMADAN GEÇME!