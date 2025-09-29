Görüntüler sonrası ekipler harekete geçti... Tartıştığı sürücüye taşla saldıran maganda yakalandı

Haberin Devamı

Olay dün akşam saatlerinde Adnan Menderes Mahallesi’nde yaşandı. Caddede seyreden minibüs şoförü ve cip sürücüsü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Minibüs şoförü İ.B., araçtan inerek refüjden aldığı taşları, diğer sürücünün aracına doğru atmaya başladı. Taşlı saldırıya uğrayan cip sürücüsü manevra yaparak olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan kavga anı çevredeki başka bir sürücü tarafından kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen polis ekipleri, kimliği tespit edilen minibüs şoförü İ.B.'yi kısa sürede yakaladı.

BAKAN YERLİKAYA SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Şüphelinin yakalandığını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Bakan Yerlikaya paylaşımında, "İstanbul’da bir sürücünün, trafikte tartıştığı bir diğer sürücüye taşla saldırdığı görüntüler sosyal medyada yer almıştı. Yapılan çalışmalar sonucu olayı gerçekleştiren şahsın, İ.B. olduğu tespit edildi. Şüpheli, yakalanarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Trafik güvenliğini hiçe sayan, saygısızca araç kullanan, trafikte 'şehir eşkıyası' gibi davrananlara asla fırsat vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. (DHA)