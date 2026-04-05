Tartıştığı sürücüye saldıran magandaya 380 bin lira ceza: Aracı trafikten men edildi

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafikte yaşanan olayın ardından çalışma başlattı. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, olayın faili olduğu tespit edilen K.E. (39) isimli sürücü yakalandı.

Şüpheli sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 46/4 ve 47/4 maddelerinden toplam 380 bin lira idari para cezası kesildi. Yapılan cezai işlemin yanı sıra şüpheli sürücünün sürücü belgesi 120 gün süreyle geri alınırken aracı ise yine 120 gün süreyle trafikten men edildi.