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Tartıştığı sürücüye eşi ve kızının yanında bıçak çekti!

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#Trafikte Bıçaklı Saldırı#Trafik Terörü#Araç İçi Kamera
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2025 11:27

İstanbul Maltepe'de sahil yolunda bekleyen kadın sürücü, yanında bulunan 2 çocuğuyla birlikte trafikte saldırıya uğraması büyük tepki çekmişti. Pendik'te de iki sürücü arasında tartışma çıktı. Araçta bulunan ve babasına bıçak çekildiğini gören genç kızın çığlık atığı anlar kaydedildi.

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Olay, 31 Mayıs Cuma günü akşam saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; ara sokakta ilerleyen iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. O sırada sürücülerden biri aracından inerek diğer sürücüye bıçak çekti. Bıçaklı sürücü aracın içinde bulunan diğer sürücüyü yanına yaklaşarak tehdit ve küfür etti. Babasına bıçak çekildiği sırada araçta bulunan kızı ise kavga anlarına şahit oldu.

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'BABA GİDELİM, KORKUYORUM'

Bu sırada çığlık atan genç kız babasına "Baba bas gidelim. Korkuyorum" diyerek bağırdı. Bıçak çeken sürücüyle araçtan inen kadın, mağdur sürücüye "Git buradan. Aşiret bunlar. Döverler seni" dedi.

Yaşanan arbede sırasında mağdur sürücünün aracında bulunan eşi ve kızı büyük korku yaşadı. Tartışmanın ardından mağdur sürücü aracıyla olay yerinden uzaklaştı. Arabada bulunan genç kızın olay yerinden uzaklaşmalarına rağmen "Anne korkuyorum" dediği anlar da araç kamerası tarafından kaydedildi. Sürücü olay yerinden uzaklaştıktan sonra polisi arayarak ihbarda bulundu. Yaşananlar araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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#Trafikte Bıçaklı Saldırı#Trafik Terörü#Araç İçi Kamera

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