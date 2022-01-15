Tartıştığı sürücünün önünü kesti! Kazaya neden olup kaçtı

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Olay, geçen pazartesi günü saat 13.00 sıralarında Küçükçekmece D 100 Karayolu Topkapı istikametinde meydana geldi.

İddiaya göre, aynı yönde ilerleyen otomobil sürücüsü ile hafif ticari araç sürücüsü arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Karşılıklı laf atışması sonrası sürücü hafif ticari aracıyla otomobilin önünü kesti. Akan trafikte durmalarıyla otomobile arkadan gelen taksi çarptı.

Kazaya neden olan sürücü, hafif ticari aracıyla kaçtı. Kaza anı ise başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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