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Tartıştığı sürücünün önünü kesti! Kazaya neden olup kaçtı

#Istanbul#Küçükçekmece#Trafik Kazası
Tartıştığı sürücünün önünü kesti Kazaya neden olup kaçtı

Küçükçekmece D 100 Karayolu'nda aynı yönde ilerleyen otomobil sürücüsü ile hafif ticari araç sürücüsü arasında tartışma çıktı. Önünü kestiği otomobile arkadan gelen taksinin çarpmasına neden olan sürücü, hafif ticari aracıyla kaçtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, geçen pazartesi günü saat 13.00 sıralarında Küçükçekmece D 100 Karayolu Topkapı istikametinde meydana geldi.

İddiaya göre, aynı yönde ilerleyen otomobil sürücüsü ile hafif ticari araç sürücüsü arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartıştığı sürücünün önünü kesti Kazaya neden olup kaçtı

Karşılıklı laf atışması sonrası sürücü hafif ticari aracıyla otomobilin önünü kesti. Akan trafikte durmalarıyla otomobile arkadan gelen taksi çarptı.

Tartıştığı sürücünün önünü kesti Kazaya neden olup kaçtı

Kazaya neden olan sürücü, hafif ticari aracıyla kaçtı. Kaza anı ise başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Tartıştığı sürücünün önünü kesti Kazaya neden olup kaçtı

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