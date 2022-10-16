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Tartıştığı şahsı yaralamasına engel olmak isterken babasının ölümüne neden oldu

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#Kocaeli#Dilovası#Tabanca
Tartıştığı şahsı yaralamasına engel olmak isterken babasının ölümüne neden oldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2022 03:16

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bir şahıs, alacak verecek meselesi sebebiyle babasının tartıştığı kişiyi silahla yaralamasını engellemeye çalıştığı sırada yaşanan arbedede tabanca ateşlendi. Bunun ardından göğsünden yaralanan baba, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Fırat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tahsin Yıldız ile A.K., alacak verecek meselesinden telefonda tartışmaya başladı. Bunun üzerine cadde üzerinde buluşan 2 şahsın tartışması burada da devam etti. Tartışmanın daha da büyümesi üzerine A.K. yanında getirdiği bıçağı çıkararak Tahsin Yıldız’ı yaralamaya çalıştı. Tahsin Yıldız da yanında getirdiği tabancayı çıkarttı.

Tahsin Yıldız tabancayı ateşleyeceği sırada oğlu F.Y., araya girerek babasını engellemeye çalıştı. Baba ve oğulun arbedesi sırasında silahın ateşlenmesiyle F.Y. elinden, Tahsin Yıldız ise göğsünden yaralandı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ağır yaralanan Tahsin Yıldız, ilk olarak Dilovası Devlet Hastanesi’ne, daha sonra ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tahsin Yıldız, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tahsin Yıldız’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Kocaeli#Dilovası#Tabanca

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