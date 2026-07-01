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Tartıştığı pazarcının karpuzlarını otomobiliyle ezdi

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#Karpuz#Aydın#Efeler
Tartıştığı pazarcının karpuzlarını otomobiliyle ezdi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2026 13:14

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir sürücü, çıkan yol tartışmasının ardından sinirlenip, pazarcının sergideki karpuzlarını otomobiliyle ezdi. O anlar, cep telefonuyla kaydedildi.

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Olay, dün saat 17.30 sıralarında Zafer Mahallesi 106 Sokak’ta meydana geldi. Otomobiliyle ilerleyen kadın sürücü, sokağın başında semt pazarı ile karşılaştı. Aracıyla geri manevra yapamayan sürücü ile karpuz sergisi bulunan pazarcı arasında yol verme tartışması çıktı.

Tartıştığı pazarcının karpuzlarını otomobiliyle ezdi

Bunun üzerine sinirlenen otomobil sürücüsü, sergideki karpuzları ezip, hızla uzaklaştı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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Tartıştığı pazarcının karpuzlarını otomobiliyle ezdi

Salı günü araç girişlerinin yasak olduğu pazar alanındaki ürünleri telef olan pazarcı esnafı, zarar nedeniyle otomobil sürücüsü hakkında polise şikayette bulundu.

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Tartıştığı pazarcının karpuzlarını otomobiliyle ezdi

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#Karpuz#Aydın#Efeler

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