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Görüntüler dehşete düşürmüştü! Gözü dönmüş sürücü serbest bırakıldı

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#Motosikletli#Kavga#Trafik
Görüntüler dehşete düşürmüştü Gözü dönmüş sürücü serbest bırakıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2024 17:55

Batman'da 'yol verme' tartışmasında otomobiliyle motosiklet sürücüsüne çarpıp, yaralayan M.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Olay, dün öğle saatlerinde Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Akan trafikte motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü M.K. arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. M.K., yan şeritte ilerleyen motosiklet sürücüsüne çarptı. Savrulan motosikletin sürücüsü düşerek yaralandı, M.K. ise kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan ve sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü tedavisi sonrası M.K.’den şikayetçi oldu.

Görüntüler dehşete düşürmüştü Gözü dönmüş sürücü serbest bırakıldı

"KASTEN ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS"

Olay ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekiplerinin plakasından tespit ettiği M.K., polise teslim oldu. Gözaltına alınan M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. M.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Görüntüler dehşete düşürmüştü Gözü dönmüş sürücü serbest bırakıldı

 

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#Motosikletli#Kavga#Trafik

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