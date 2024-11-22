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Tartıştığı liseliyi kalbinden bıçaklayarak öldürdü: 3 şüpheli gözaltında

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#Ordu#Altınordu#Polis
Tartıştığı liseliyi kalbinden bıçaklayarak öldürdü: 3 şüpheli gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2024 23:54

Ordu'nun Altınordu ilçesinde lise öğrencisi A.Y. (16), tartıştığı lise öğrencisi A.A.G. (17) tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. A.A.G. ile olaya karıştığı tespit edilen K.Y. ve B.G., gözaltına alındı.

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Olay, saat 18.00 sıralarında Altınordu ilçesinde meydana geldi. İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan özel okuldan çıkan 10’uncu sınıf öğrencisi A.Y., motosikletle gelen lise öğrencisi A.A.G. ile karşılaştı. Aralarında önceden husumet olduğu öğrenilen A.Y. ve A.A.G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.A.G., elindeki bıçakla A.Y.'ye saldırdı.

Kalbinden bıçaklanan A.Y. ağır yaralanırken, A.A.G. ise geldiği motosikletle olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. A.Y., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. A.Y., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, şüpheli A.A.G. ile olaya karıştığı tespit edilen K.Y. ve B.G.’yi gözaltına aldı.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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#Ordu#Altınordu#Polis

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