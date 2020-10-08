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DHA
Haber Giriş: 08.10.2020 - 19:25 | Son Güncelleme:

Tartıştığı komşusunu dükkanında bıçakladı

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SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, Ömer K. tartıştığı komşusu Kenan P.'yi dükkanında bıçakladı. Kenan P. yaralanırken, olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.  

Olay saat 11.00 sıralarında, Adapazarı Hızırtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Ömer K. ile Kenan P. sabah tartıştı. Çevredekiler araya girerek iki komşuyu ayırdı. Kenan P. daha sonra işlettiği büfeye geldi. Ömer K. eline bıçağı alarak Kenan P.'nin iş yerine geldi. Kenan P. de tezgahtaki bıçağı aldı. Yaşanan kavgada Kenan P. aldığı 3 bıçak darbesiyle yaralanırken, Ömer K. kaçtı. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan Kenan P.'yi hastaneye kaldırdı. Polis, Ömer K.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

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