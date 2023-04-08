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Tartıştığı komşusunu ağzından vurdu

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#Ereğli#Bülent Ecevit Üniversitesi#Jandarma
Tartıştığı komşusunu ağzından vurdu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2023 09:38

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde özel bir şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan bir şüpheli, tartıştığı komşusunu ağzından vurdu.

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Olay, dün saat 06.00 sularında, Ereğli'ye bağlı Kızılcapınar köyünde meydana geldi. İddiaya göre, özel bir şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan İ.K., sabah saatlerinde S.K.’nın evinin önüne geldi. Kapıda S.K. ile konuşan İ.K. tartışmanın büyümesi üzerine S.K.’ya 3 el ateş etti. 3 mermiden 1’i çenesine isabet eden S.K., ağır yaralandı. İddiaya göre; İ.K. olay yerinden boş kovanları alarak kaçtı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

S.K.’nın yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Bildirilen adrese gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıyı Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada da bir süre müdahalede bulunulan S.K., Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne sevk edildi. Adrese gelen jandarma ekipleri, çevrede incelemelerde bulundu. Jandarma ekipleri, yaptıkları hassas çalışmanın ardından İ.K.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan, tedavisine devam edilen S.K.’nin ise durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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#Ereğli#Bülent Ecevit Üniversitesi#Jandarma

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