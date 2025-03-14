×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Tartıştığı kız arkadaşının ağabeyi tarafından öldürüldü

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Sincan#Cinayet
Tartıştığı kız arkadaşının ağabeyi tarafından öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2025 00:08

ANKARA'NIN Sincan ilçesinde İ.D., tartıştığı kız arkadaşının haber vermesi üzerine adrese gelen ağabeyi M.Ç. tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.

Haberin Devamı

Olay, akşam saatlerinde Sincan ilçesi Yenikent semtinde meydana geldi. İddiaya göre H.Ç. isimli kadın, il dışına çıkma isteğine karşı çıkan erkek arkadaşı İ.D. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadın, ağabeyi M.Ç.'yi çağırdı. Eve gelen M.Ç. ile İ.D. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında M.Ç., belinden çıkardığı tabanca ile İ.D.'ye ateş açtı. Şüpheli olay yerinden kaçarken kurların isabet ettiği İ.D. ise kanlar içerisinde yere yığıldı.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İ.D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İ.D.'nin cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli M.Ç.'yi kısa sürede yakaladı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#Sincan#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!