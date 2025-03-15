×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Tartıştığı kişiyi tüfekle bacaklarından vurdu: Kısa sürede yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Aksaray#Polis#Aksaray Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
Tartıştığı kişiyi tüfekle bacaklarından vurdu: Kısa sürede yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2025 00:03

Aksaray'da Muhammed Ç. (18), tartıştığı Mert Öztürk’ü (16) av tüfeğiyle bacaklarından vurdu. Şüpheli, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Haberin Devamı

Olay, saat 21.00 sıralarında Coğlaki Mahallesi 1228 Sokak’ta meydana geldi. Muhammed Ç. ile Mert Öztürk arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammed Ç., av tüfeğiyle Mert Öztürk’ün bacaklarına ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalarla her iki bacağından da yaralanan Mert Öztürk, kanlar içinde yığıldı.

ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Öztürk, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Muhammed Ç. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aksaray#Polis#Aksaray Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

BAKMADAN GEÇME!