Tartıştığı kişiyi tüfekle bacaklarından vurdu: Kısa sürede yakalandı

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Olay, saat 21.00 sıralarında Coğlaki Mahallesi 1228 Sokak’ta meydana geldi. Muhammed Ç. ile Mert Öztürk arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammed Ç., av tüfeğiyle Mert Öztürk’ün bacaklarına ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalarla her iki bacağından da yaralanan Mert Öztürk, kanlar içinde yığıldı.

ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Öztürk, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Muhammed Ç. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.