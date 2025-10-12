Tartıştığı kişiyi cip ile ezdi! O anlar kamerada

×
HABERLERGündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2025 17:18

Şırnak’ın Silopi ilçesinde bir cip sürücüsü, tartıştığı kişinin üzerine aracını sürerek ayaklarını ezdi. O anlar kameraya yansırken, sürücü yakalanıp gözaltına alındı.

Olay, öğleden sonra Silopi ilçesi 1’inci Cadde’de meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen kişi, 73 SB 077 plakalı cipini tartıştığı kişinin üzerine sürdü.

Bu kişinin ayaklarının üzerinden geçen sürücü, geri manevra yaparak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, cip sürücüsünü yakalayıp gözaltına aldı. Sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

