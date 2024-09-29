Tartıştığı kişiyi 20 bıçak darbesiyle öldürdü... Katil olay yerinde yakalandı

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Antalya Muratpaşa’da dün saat 01.00 sıralarında bisikletiyle gezintiye çıkan Polat Dereli (45), ilk olarak Çağlayan Mahallesi’nde bulunan bir kafeteryaya giderek hiç tanımadığı ve vale olarak çalışan Osman Dere’yle (36) tartışıp bıçakla saldırdı. Valenin yaralandığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Suç aleti bıçakla bisikletine binerek olay yerinden kaçan Dereli, 15 dakika sonra aynı sokakta bulunan Deniz Akten (38) ile tartışma yaşadı. Dereli, Antalya Büyükşehir Belediye Bandosu’nda trompetçi olarak çalışan Akten’i 20 bıçak darbesiyle yaralayarak olay yerinden kaçtı. İhbarla olay yerine gelen ekipler, Deniz Akten’in hayatını kaybettiğini belirledi. Durumun haber verilmesiyle olay yerine Muratpaşa Suç Araştırma, Cinayet Büro Amirliği ve olay yeri inceleme ekipleri çağrıldı.

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CİNAYETİ İŞLEDİ İZLEMEYE GELDİ

Ekipler, kısa sürede olay yerine gelirken olay yeri inceleme ekipleri güvenlik şeridiyle kapattıkları sokakta çalışmaya başladı. Suç Araştırma ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili bilgi topladığı esnada Polat Dereli’nin olay yerinde olduğunu ve polisin çalışmalarını izlediğini tespit etti. Ekipler, Polat Dereli’yi suç aletiyle beraber yakalayarak gözaltına aldı. Polat Dereli’nin 9 ayrı suçtan sabıkalı olduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Deniz Akten’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Vale olarak çalıştığı işyerinin önünde bıçaklanan ve hayati tehlikesi bulunmayan Osman Dere ise hastaneye götürüldü. Gözaltına alınan Polat Dereli, polis merkezinde susma hakkını kullandı.

15 DAKİKA ARAYLA 2 KİŞİYİ BIÇAKLADI ‘DELİYİM’ SAVUNMASI YAPTI

- Polat Dereli’nin, cinayet büro amirliğindeki sorgusu tamamlandı. Cinayeti neden işlediğine dair konuşmayan Polat Dereli, “Tedavi gördüm. Benim konuyla alakam yok. Cinayeti ben işlemedim. Ben deliyim” dedi. Dereli, sağlık kontrolünden çıktığı esnada da basın mensuplarının “Madem cinayeti sen işlemedin, başkası senin siluetine bürünerek mi işledi” sorusuna, “Doğrudur” cevabını verdikten sonra ekip otosuna bindi. Dereli’nin yaklaşık 3 yıl önce İstanbul Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde bir süre yatarak tedavi gördüğü öğrenildi.