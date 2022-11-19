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Tartıştığı kişiye ateş açtı, yanlışlıkla babası ve kardeşini vurdu!

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#Kayseri#Tartışma#Silahlı Saldırı
Tartıştığı kişiye ateş açtı, yanlışlıkla babası ve kardeşini vurdu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2022 18:21

Kayseri’de Özkan Ç., para meselesi yüzünden babasının tartıştığı kişiye pompalı tüfekle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar, babası Mehmet Ç. ile kardeşi Furkan Ç.’ye isabet etti. Yaralanan baba- oğul hastanede tedaviye alındı.

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Olay, saat 15.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Gevhernesibe Mahallesi Donanma Caddesi’nde meydana geldi. Çay ocağı işleten Mehmet Ç. ile taksi şoförü Aslan A. arasında para meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmaya Mehmet Ç.’nin oğulları Furkan Ç. ile Özkan Ç. de dahil oldu. Özkan Ç., elindeki pompalı tüfekle, koşarken Aslan A.ya doğru ateş açtı. Silahtan çıkan saçmalar kazara babası Mehmet Ç. ile kardeşi Furkan Ç.’ye, Aslan A.’nın da taksisine isabet etti. 

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri yaralıları Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Özkan Ç., polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Kayseri#Tartışma#Silahlı Saldırı

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