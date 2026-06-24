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Tartıştığı kişinin aracına saldıran sürücüye 184 bin TL ceza

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#İstanbul#Şişli#Para Cezası
Tartıştığı kişinin aracına saldıran sürücüye 184 bin TL ceza
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2026 19:31

İstanbul Şişli'de trafikte tartıştığı kişinin aracına saldıran sürücüye 184 bin 712 lira para cezası uygulandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli'de bir sürücünün trafikte tartıştığı kişinin aracına saldırdığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Çalışmada kimliği tespit edilen sürücü B.C. ekiplerce yakalandı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" ve "dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri ile yönetmelikte belirtilen süreye ve şartlara aykırı olarak motorlu araç kullanmak" maddelerinden 184 bin 712 lira para cezası uygulandı.

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Öte yandan B.C'nin aracı 60 gün süreyle trafikten men edildi, ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.

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#İstanbul#Şişli#Para Cezası

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