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Tartıştığı kişilerin numarasını vermeyen arkadaşını dizinden vurdu

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#ANTALYA#Muratpaşa#Silahlı Saldırı
Tartıştığı kişilerin numarasını vermeyen arkadaşını dizinden vurdu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2022 11:48

Antalya'da H.T. (37), husumetli olduğu kişilerin telefon numarasını istediği arkadaşı Şükrü B.'yi (44), "Bilmiyorum" cevabını alınca tabancayla diz kapağından vurdu.

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Olay, saat 09.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 815'inci Sokak'taki 4 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. H.T., motosikletiyle, husumetli olduğu kişilerin cep telefonu bilgilerini istemek için arkadaşı Şükrü B.'nin evine gitti. Şükrü B., bu kişileri tanımadığını, dolayısıyla da cep telefonlarını bilmediğini söyleyince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.T., yanındaki tabancasını çıkarıp Şükrü B.'yi eşi ve çocuklarının gözü önünde diz kapağından vurup, geldiği motosikletle kaçtı.

Tabanca seslerini duyan mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şükrü B., sağlık ekibi tarafından hastaneye götürüldü.

Polis, kaçan H.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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#ANTALYA#Muratpaşa#Silahlı Saldırı

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