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Tartıştığı kişilere pompalı tüfekle ateş açtı; 1 ölü 1 yaralı

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#Tartışma#Niğde#Pompalı Tüfek
Tartıştığı kişilere pompalı tüfekle ateş açtı; 1 ölü 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2026 23:42

Niğde’de M.Ö., tartıştığı Rıfat Evlendi ve Yalçın Demirbaş’a pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırıda Rıfat Evlendi hayatını kaybederken, Yalçın Demirbaş yaralandı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

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Olay, akşam saatlerinde Kiledere köyünde meydana geldi. Rıfat Evlendi ve Yalçın Demirbaş ile M.Ö. ve ağabeyi H.Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ö., pompalı tüfekle Evlendi ve Demirbaş’a ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın ardından M.Ö. ve ağabeyi H.Ö. olay yerinden kaçtı.

Tartıştığı kişilere pompalı tüfekle ateş açtı; 1 ölü 1 yaralı

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslara hastaneye kaldırdı. Rıfat Evlendi kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybederken, Yalçın Demirbaş’ın tedavisinin sürdüğü belirtildi. Jandarma, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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#Tartışma#Niğde#Pompalı Tüfek

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