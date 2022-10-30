HÃ¼rriyet Arama×
E-bÃ¼ltenlerGÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2022 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ±ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
GÜNDEMDÜNYABÄ°GPARASPOR ARENAKELEBEKYAÅžAMYAZARLAR
HÃ¼rriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

TartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kadÄ±nÄ± zorla motosiklete bindirdi: Seni öldürürüm

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Ä°stanbul#BakÄ±rköy#Tehdit
OluÅŸturulma Tarihi: Ekim 30, 2022 14:49

Ä°stanbul BakÄ±rkÃ¶y'de bir motosikletli sokak ortasÄ±nda tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kadÄ±nÄ± "seni Ã¶ldÃ¼rÃ¼rÃ¼m" diye tehdit ederek zorla motosiklete bindirdi. YaÅŸananlar Ã§evredekilerin cep telefonu kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.

Haberin DevamÄ±

Olay, Zuhuratbaba Mahallesi'nde geÃ§en cumartesi akÅŸam saatlerinde yaÅŸandÄ±. Ä°ddiaya gÃ¶re, 19 ABA 377 plakalÄ± motosikletin sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ sokakta bekleyen bir kadÄ±nla tartÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. TartÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda sÃ¼rÃ¼cÃ¼ motosikletinden inerek, kadÄ±na "Ã–ldÃ¼rÃ¼rÃ¼m bin. Ã–ldÃ¼rÃ¼rÃ¼m" diye baÄŸÄ±rdÄ±.

TartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kadÄ±nÄ± zorla motosiklete bindirdi: Seni Ã¶ldÃ¼rÃ¼rÃ¼m
KadÄ±na tehditler savurarak zorla motosiklete bindirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Bir sÃ¼re sonra, kadÄ±nÄ± tutarak motosiklete doÄŸru gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. KadÄ±n korku iÃ§inde motosiklete bindi ve ardÄ±ndan gÃ¶zden kayboldular.

Â

TartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kadÄ±nÄ± zorla motosiklete bindirdi: Seni Ã¶ldÃ¼rÃ¼rÃ¼m

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Haberin DevamÄ±

YaÅŸanan Ã§evredekilerin cep telefonu kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, motosikletlinin korku iÃ§inde bekleyen kadÄ±na baÄŸÄ±rÄ±p tehdit ettiÄŸi, korna Ã§alan bir sÃ¼rÃ¼cÃ¼ye de baÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Daha sonra kadÄ±n istemeyerek motosiklete bindi ve uzaklaÅŸtÄ±lar.

TartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kadÄ±nÄ± zorla motosiklete bindirdi: Seni Ã¶ldÃ¼rÃ¼rÃ¼m

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Ä°stanbul#BakÄ±rköy#Tehdit

BAKMADAN GEÃ‡ME!

Lavlar arasÄ±nda Ã¼lkelerini kaybeden Montserrat milli takÄ±mÄ± kÃ¼llerinden yeniden doÄŸdu: OyuncularÄ±mÄ±zÄ± Football Managerdan buluyoruz

Lavlar arasÄ±nda ülkelerini kaybeden Montserrat milli takÄ±mÄ± küllerinden yeniden doÄŸdu: OyuncularÄ±mÄ±zÄ± Football Manager'dan buluyoruz

#Montserrat
OtobÃ¼ste yerini vermeyen kadÄ±ndan Ã§ok daha fazlasÄ±... MilyonlarÄ±n kahramanÄ± gerÃ§ek Rosa ParksÄ± gÃ¼ndeme taÅŸÄ±yan belgesel

'Otobüste yerini vermeyen kadÄ±n'dan çok daha fazlasÄ±... MilyonlarÄ±n kahramanÄ± 'gerçek' Rosa Parks'Ä± gündeme taÅŸÄ±yan belgesel

#Rosa Parks
Elondan bahsederken aÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±... Ä°ÅŸte MuskÄ±n hedef alÄ±p ilk gÃ¼nden Twitterdan kovduÄŸu Vijaya Gadde

Elon'dan bahsederken aÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±... Ä°ÅŸte Musk'Ä±n hedef alÄ±p ilk günden Twitter'dan kovduÄŸu Vijaya Gadde!

#Vijaya Gadde

BAKMADAN GEÇME!

Lavlar arasÄ±nda Ã¼lkelerini kaybeden Montserrat milli takÄ±mÄ± kÃ¼llerinden yeniden doÄŸdu: OyuncularÄ±mÄ±zÄ± Football Managerdan buluyoruz

Lavlar arasÄ±nda ülkelerini kaybeden Montserrat milli takÄ±mÄ± küllerinden yeniden doÄŸdu: OyuncularÄ±mÄ±zÄ± Football Manager'dan buluyoruz

#Montserrat
OtobÃ¼ste yerini vermeyen kadÄ±ndan Ã§ok daha fazlasÄ±... MilyonlarÄ±n kahramanÄ± gerÃ§ek Rosa ParksÄ± gÃ¼ndeme taÅŸÄ±yan belgesel

'Otobüste yerini vermeyen kadÄ±n'dan çok daha fazlasÄ±... MilyonlarÄ±n kahramanÄ± 'gerçek' Rosa Parks'Ä± gündeme taÅŸÄ±yan belgesel

#Rosa Parks
Elondan bahsederken aÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±... Ä°ÅŸte MuskÄ±n hedef alÄ±p ilk gÃ¼nden Twitterdan kovduÄŸu Vijaya Gadde

Elon'dan bahsederken aÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±... Ä°ÅŸte Musk'Ä±n hedef alÄ±p ilk günden Twitter'dan kovduÄŸu Vijaya Gadde!

#Vijaya Gadde