TartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kadÄ±nÄ± zorla motosiklete bindirdi: Seni Ã¶ldÃ¼rÃ¼rÃ¼m

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Olay, Zuhuratbaba Mahallesi'nde geÃ§en cumartesi akÅŸam saatlerinde yaÅŸandÄ±. Ä°ddiaya gÃ¶re, 19 ABA 377 plakalÄ± motosikletin sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ sokakta bekleyen bir kadÄ±nla tartÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. TartÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda sÃ¼rÃ¼cÃ¼ motosikletinden inerek, kadÄ±na "Ã–ldÃ¼rÃ¼rÃ¼m bin. Ã–ldÃ¼rÃ¼rÃ¼m" diye baÄŸÄ±rdÄ±.

KadÄ±na tehditler savurarak zorla motosiklete bindirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Bir sÃ¼re sonra, kadÄ±nÄ± tutarak motosiklete doÄŸru gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. KadÄ±n korku iÃ§inde motosiklete bindi ve ardÄ±ndan gÃ¶zden kayboldular.

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YaÅŸanan Ã§evredekilerin cep telefonu kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, motosikletlinin korku iÃ§inde bekleyen kadÄ±na baÄŸÄ±rÄ±p tehdit ettiÄŸi, korna Ã§alan bir sÃ¼rÃ¼cÃ¼ye de baÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Daha sonra kadÄ±n istemeyerek motosiklete bindi ve uzaklaÅŸtÄ±lar.