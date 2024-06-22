×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Tartıştığı husumetlilerini tabancayla vurdu: Baba- oğul öldü, bir oğul da ağır yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Nevşehir#Murat Taş#Derinkuyu
Tartıştığı husumetlilerini tabancayla vurdu: Baba- oğul öldü, bir oğul da ağır yaralı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2024 22:56

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde R.D. (41), aralarında husumet bulunan Hamza (55) ve oğulları Şahin (30) ile Murat Taş'ı tabancayla vurdu. Hamza olay yerinde, oğlu Şahin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, ağır yaralı Murat Taş ise tedaviye, şüpheli R.D. de gözaltına alındı. 

Haberin Devamı

Olay, saat 20.30 sıralarında Derinkuyu ilçesinde, bir tarım arazisinde meydana geldi. İddiaya göre, Hamza, oğulları Şahin ve Murat Taş ile husumetlileri R.D. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada R.D., baba Hamza ve oğulları Şahin ile Murat'ı tabancayla vurarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde baba Hamza Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar ise Derinkuyu İlçe Devlet Hastanesi ve Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahin Taş da kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı Murat Taş'ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Şüpheli R.D. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nevşehir#Murat Taş#Derinkuyu

BAKMADAN GEÇME!