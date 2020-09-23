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Yasin ALDEMİR/ESKİPAZAR (Karabük), (DHA)
Haber Giriş: 23.09.2020 - 15:46 | Son Güncelleme:

Tartıştığı genci silahla yaralayan zanlı teslim oldu

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Tartıştığı genci silahla yaralayan zanlı teslim oldu
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KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde M.Y., tartıştığı Mehmet Y.’yi (20) tabancayla vurarak, yaraladı. Olay yerinden kaçan M.Y., daha sonra güvenlik güçlerine teslim oldu.

Olay, öğle saatlerinde, Eskipazar’a bağlı Boncuklar köyü Yahyalar Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Y. ile M.Y. arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. M.Y., üzerinde bulunan tabancayı çıkarıp, Mehmet Y.'ye ateş etti. Yaralanan genç, yere yığılırken, M.Y. ise olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Mehmet Y.’yi ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Mehmet Y., burada tedaviye alındı. Olay yerinden kaçan M.Y. ise daha sonra güvenlik güçlerine teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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