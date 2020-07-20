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Doğancan İLEK/RİZE, (DHA)
Haber Giriş: 20.07.2020 - 13:51,Son Güncelleme:

Tartıştığı eski damadını çekiçle başına vurarak öldürdü

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Tartıştığı eski damadını çekiçle başına vurarak öldürdü
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RİZE'de boşandığı eşinin evine giden Kemal Kansız (55), çıkan tartışmada eski kayınvalidesi Hatun U. (75) tarafından başına çekiçle vurularak öldürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Çorapçılar Mahallesi'nde meydana geldi. Boşandığı eşinin evine giden Kemal Kansız, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı eski kayınvalidesi Hatun U. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hatun U., eski damadının kafasına çekiçle vurdu. Kansız, aldığı darbeyle yere yığıldı. Komşuların ihbarı ile olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Kansız'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaşlı kadın gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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