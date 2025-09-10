×
Tartıştığı eşini sokak ortasında dövdü, boğazını sıktı | Gözü dönmüş koca gözaltına alındı

Tartıştığı eşini sokak ortasında dövdü, boğazını sıktı | Gözü dönmüş koca gözaltına alındı
Eskişehir’de sokak ortasında eşini dövüp, boğazını sıktığı anların görüntüleri sosyal medyada yer alan Ali H., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi’nde oturan Ali H., tartıştığı eşini sokak ortasında darbetti. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntülerin yayılmasının ardından soruşturma başlattı. Şüpheli Ali H., savcılık talimatıyla gözaltına alındı.

Görüntülerde Ali H.’nin evden koşarak çıkıp sokaktaki eşini defalarca yumrukladığı, yerde sürüklediği, kaçmak istediği sırada başındaki eşarpla boğmaya çalıştığı daha sonra bırakıp evine yürüdüğü anlar yer aldı.

Soruşturma sürüyor.

