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Tartıştığı eşini sırtından bıçakladı

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#Samsun#Kavak#Kadına Şiddet
Tartıştığı eşini sırtından bıçakladı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2023 16:04

Samsun'un Kavak ilçesinde Murat D. (46), tartıştığı eşi Yasemin D.'yi (32) sırtından 3 kez bıçaklayarak ağır yaraladı.

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Olay, 19 Mayıs Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde meydana geldi. Murat D. ile eşi Yasemin D. iddiaya göre ailevi nedenlerle tartışmaya başladı. Çıkan kavgada Murat D., eşi Yasemin D.'yi sırtından 3 kez bıçaklayıp, 5 yaşındaki kızını da alıp, kaçtı. Kavak Devlet Hastanesi'ne ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Yasemin D.'nin ameliyata alındığı ve durumunun kritik olduğu belirtildi.

Tartıştığı eşini sırtından bıçakladı

Canik ilçesinde gözaltına alınan Murat D. ise ilk ifadesinde, "Eşim eşyaları kesiyordu. Ben de elinden bıçağı alıp, onu yaraladım" dedi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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#Samsun#Kavak#Kadına Şiddet

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