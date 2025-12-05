Tartıştığı büfe çalışanını boğazından bıçaklayan sanığa 9 yıl 7 ay hapis

Haberin Devamı

Eskişehir’de Faruk Ç., geçen yıl ekim ayında şehirlerarası otobüs terminaline gitti. Buradaki bir büfeden soğuk kahve alan Faruk Ç., fiyatını fazla bulduğunu söylediği büfe çalışanı Mert Şengül ile tartıştı, elindeki soğuk kahveyi de üzerine fırlattı. Çıkan arbede sırasında Faruk Ç., belinden çıkardığı bıçakla Mert Şengül’ü boğazından ağır yaraladı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Mert Şengül hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Gözaltına alınan Faruk Ç. ‘kasten öldürmeye’ teşebbüs suçlamasıyla tutuklandı. Bu arada olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu sanık Faruk Ç. hakkında 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. İddianamede Faruk Ç.’nin tartıştığı büfe çalışanı Mert Şengül’ü bıçakla ağır yaralayıp öldürmeye teşebbüs ettiği belirterek 18 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

9 YIL 7 AY CEZA ALDI

Davanın karar duruşmasına Mersin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olan sanık Faruk Ç., SEGBİS yöntemiyle bağlandı. Mahkemedeki savunmasında suçlamayı kabul etmediğini ve öldürmek amacıyla hareket etmediğini ifade eden Faruk Ç., “Ben otogara Mersin’e bilet almak için gitmiştim, büfeden içecek almak istedim. Büfedeki şahıs beni terslemeye başladı ve hakaret etti. Bunun üzerine bana saldırdı, yumruk ve sandalyeyle vurdular. Kalabalık etrafımı sarmaya başladı. Kalabalığın dağılması amacıyla hedef gözetmeksizin bıçağı savurdum, kasadaki şahsın boynunu tuttuğunu görünce de bıçağı yere bıraktım. Kaçmaya çalışırken tekrar yakalanıp yeniden darbedildim. Benim kimseyi öldürmek gibi bir amacım yoktu, atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim” dedi. Mahkeme heyeti savunmalarının ardından Faruk Ç.’yi, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet’ suçundan iyi hal indirimiyle 9 yıl 7 ay hapse çarptırdı.

Saldırı sonucu boynun 8 santimlik yara izi kaldığı ve hayati tehlike atlattığını ifade eden Mert Şengül, “Otogardaki büfeye gelen sanık, elindeki kahvenin fiyatını yüksek buldu. Bende ‘ürünün fiyatını beğenmediyseniz bırakabilirsiniz’ dedim. Soğuk kahveyi tutup fırlattı, benim göğsüme geldi. Ben tam ayağa kalktığım zaman elini cebine doğru götürdüğünü gördüm. Arbede esnasında zaten beni boynumdan bıçakladı. Ama ben bıçaklandığımı önce fark etmedim. Oradaki müşteriler benim bıçakladığımı söylemişti. Beni direkt hastaneye götürdüler, doktorla konuştuğum zaman ‘Çok büyük bir ölüm tehlikesi atlattın, şah damarına 2 milimetre kalmıştı. Eğer sen kafanı çekmeseydin bıçak senin şah damarını kesebilirdi’ dedi. Ondan sonra hemen boynuma dikiş attılar, ben hastaneden taburcu oldum. Sürekli boyunlu kazaklar giyiyorum, yarayı kapatmak zorunda kalıyorum. İnsanlar bana tuhaf bir gözle bakıyor. Bu durumdan çok mağdurum, boynumda şu an kalıcı bir iz var. Doktor raporunda da bu izin geçmeyeceği belli, ben bundan dolayı mağdurum. İnsan içine çok fazla çıkamıyorum bu yara izinden dolayı” dedi.

‘KARARA İTİRAZ ETTİK’

Mert Şengül’ün avukatı Doğancan Çıra, cezayı yeterli bulmadıklarını ve istinaf mahkemesine itiraz ettiklerini belirterek şunları söyledi:

“Olaya ilişkin yapılan yargılamada, 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından sanığa netice itibarıyla 9 yıl 7 ay ceza verildi. Sanığın suçu, kasten öldürmeye teşebbüs olarak nitelendirilmiştir. Biz, cezanın az olduğu kanaatindeyiz. Sanığın üst hadden cezalandırılması için istinaf kanun yoluna başvurduk. Takdir edersiniz ki Eskişehir şehirlerarası otobüs terminali, tüm halkın kullanımına açık olan bir yerdir. Sanığın topluma açık olan bir yerde suç yolunda katettiği mesafe ve kastının yoğunluğu ön planda bulundurularak biz istinaf dilekçemizi hazırladık. İstinaf mahkemesinden cezanın artırılmasını talep ettik.”