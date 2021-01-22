Tartıştığı babasının minibüsünü yaktı

Merkez Çukurova ilçesine bağlı Topalak mevkisinde babasıyla telefonda sözlü tartışma yaşadığı iddia edilen Mesut Kaya, sürücüsü olduğu babasına ait 01 M 0393 plakalı minibüsü ateşe verdi.



İhbar üzerine olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını söndürdü, minibüs ise kullanılamaz hale geldi.



Olay yerinden kaçtığı değerlendirilen minibüs sürücüsü Mesut Kaya'nın bulunması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.