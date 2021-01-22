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Gündem
AA
Haber Giriş: 22.01.2021 - 22:08 | Son Güncelleme:

Tartıştığı babasının minibüsünü yaktı

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Adana'da babası ile tartışan kişi minibüsü ateşe vererek olay yerinden kaçtı.

Merkez Çukurova ilçesine bağlı Topalak mevkisinde babasıyla telefonda sözlü tartışma yaşadığı iddia edilen Mesut Kaya, sürücüsü olduğu babasına ait 01 M 0393 plakalı minibüsü ateşe verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını söndürdü, minibüs ise kullanılamaz hale geldi.

Olay yerinden kaçtığı değerlendirilen minibüs sürücüsü Mesut Kaya'nın bulunması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Tartıştığı babasının minibüsünü yaktı

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