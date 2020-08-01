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Mahir ALAN/DHA
Haber Giriş: 01.08.2020 - 15:05,Son Güncelleme:

Tartıştığı babasını bıçakla rehin aldı

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Tartıştığı babasını bıçakla rehin aldı
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ADIYAMAN'da, tartıştığı babasını bıçakla rehin alan şüpheli, polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Olay, öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı apartmanın ilk katında yaşayan Ahmet Abul ile babası Kadir Abul arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ahmet Abul, mutfaktan aldığı bıçakla, babasını rehin aldı. Tartışma seslerini duyan komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis, eve girdi. Evde etkisiz hale getirilen Ahmet Abul, gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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