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Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)
Haber Giriş: 02.06.2020 - 17:21,Son Güncelleme:

Tartıştığı babası ve kardeşini bıçakladı

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Tartıştığı babası ve kardeşini bıçakladı
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KARAMAN'da Şevki B., tartıştığı kardeşi Hüseyin B. ve babası Mustafa B.'yi bıçakladı. Yaralı baba ve oğlu hastaneye kaldırılırken, Şevki B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Larende Mahallesi 635 Sokak'taki müstakil evde meydana geldi. Şevki B., bilinmeyen nedenle kardeşi Hüseyin B. ve babası Mustafa B. ile tartıştı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Şevki B., babasını ve kardeşini bıçakladı. Mustafa B. göğsünden, Hüseyin B. ise karından ve sırtından yaralandı. Baba ve oğlu kanlar içinde yere yığılırken, sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Mustafa B. ve oğlu Hüseyin B., Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Şevki B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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