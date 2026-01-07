Tartıştığı baba ile 3 oğlunu tabanca ile vurup, kaçtı: 1 ölü, 3 yaralı

Haberin Devamı

Olay, saat 11.30 sıralarında Kirişçi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; M.K., borç meselesi nedeniyle husumet yaşadığı Mustafa Şahin (69) ile oğulları Kazım Şahin (39), Arif Şahin (27) ve Emre Şahin (31) ile karşılaştı. Burada çıkan tartışma büyüyünce M.K., tabancayla baba ve 3 oğluna ateş açtı. Açılan ateş sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 4 kişi, kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Baba ve 3 oğlu ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yunus Emre Şahin, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Diğer 3 yaralının tedavisi ise devam ediyor.

Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.