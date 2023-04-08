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Tartıştığı arkadaşını silahla başından vurup öldürdü

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#Konya#Kadınhanı#Jandarma
Tartıştığı arkadaşını silahla başından vurup öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2023 12:58

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde Bayram Ersoy (20), tartıştığı arkadaşı Vehbi Akkurt’u (22) tabancayla başından vurarak öldürdü.

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Olay, gece saatlerinde Konya'nın Kadınhanı ilçesine bağlı Atlantı Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallenin dışında arazide sohbet eden Bayram Ersoy ile arkadaşı Vehbi Akkurt arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında Ersoy, arkadaşı Akkurt’u belinden çıkardığı tabancayla başından vurdu. Kanlar içinde yerde kalan Akkurt olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından Bayram Ersoy, jandarma ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Jandarmada sorgusu tamamlanan Ersoy adliyeye sevk edildi. 

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#Konya#Kadınhanı#Jandarma

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