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Gündem
Hasan AKYILDIZ/ KIRIKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 25.07.2020 - 13:17,Son Güncelleme:

Tartıştığı arkadaşını av tüfeği ile öldürdü

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Tartıştığı arkadaşını av tüfeği ile öldürdü
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KIRIKKALE'de tartıştığı arkadaşı S.M. tarafından av tüfeği ile vurulan Kubilay Erkoç (31), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 16 Temmuz'da Yuva Mahallesinde meydana geldi. Kubilay Erkoç, mahallede arkadaşı S.M. ile karşılaştı. Erkoç ve arkadaşı arasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. S.M. tartışma sonrası evden tüfeğini alarak, motosikletiyle olay yerinden ayrılmaya çalışan Erkoç’a ateş etti. Saçmaların başına isabet ettiği Erkoç, yaralandı. Çağrılan ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Kubilay Erkoç, doktorların müdahalesine rağmen dün hayatını kaybetti.

Olayın ardından gözaltına alınan S.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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