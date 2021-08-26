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Gündem
AA
Haber Giriş: 26.08.2021 - 20:03 | Son Güncelleme:

Tartıştığı annesini defalarca bıçaklayarak öldürdü

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Tartıştığı annesini defalarca bıçaklayarak öldürdü

Muğla'nın Datça ilçesinde bir kişi, tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü.

Datça Mahallesi Hızırşah Yolu'ndaki evlerinde H.O.P. (29) ile annesi A.P. (54) arasında, henüz belirlenemeyen bir nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.O.P. annesini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Sesleri duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, A.P'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Şüpheli, polis ekibince gözaltına alındı.

Tartıştığı annesini defalarca bıçaklayarak öldürdü


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