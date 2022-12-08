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Tartıştığı annesini, boğazından bıçaklayarak öldürdü!

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#Antalya#Anne Cinayeti#Zübeyda Tıraş
Tartıştığı annesini, boğazından bıçaklayarak öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2022 18:39

Antalya’da Zübeyda Tıraş (61), tartıştığı oğlu Yusuf E.T. (37), tarafından boğazında bıçak saplanarak öldürüldü. Gürültü üzerine eve gelen komşuları elleri kanlı bir şekilde kapıyı açtıktan sonra kaçmaya çalışan Yusuf E.T.'yi yakalayarak, polise teslim etti.

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Olay, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi 1468 sokakta bulunan 4 katlı apartmanın ikinci katında meydana geldi. Yusuf E.T. ile alışverişten dönen anne Zübeyda Tıraş, henüz bilinmeyen sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yusuf E.T., o sırada elma yiyen anne Zübeyda Tıraş'ın elindeki ekmek bıçağını alarak saldırmaya başladı. İkilinin arasında yaşanan arbede sırasında Yusuf E.T., elindeki ekmek bıçağını annesinin boğazına sapladı.

Tartıştığı annesini, boğazından bıçaklayarak öldürdü

KANLI ELLERİYLE KAPIYI AÇTI, KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN KOMŞULARI YAKALADI

Yaşanan tartışmadan kaynaklı gürültü üzerine komşular, daireye gelerek kapıyı çaldı. Bir süre sonra kapı açılırken, Yusuf E.T.'nin elinde kan izlerini gören komşuları içeriye girmek istedi. Panik içerisinde kaçmaya çalışan Yusuf E.T., komşuları tarafından yakalandı. Odaya girdiklerine Zübeyde Tıraş'ı boğazına saplanmış bıçakla yerde yatarken gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde anne Zabeyda Tıraş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. 

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Tartıştığı annesini, boğazından bıçaklayarak öldürdü

ACILI BABAYI KOMŞULAR TESELLİ ETTİ

Evde inceleme yapan polis, cinayet zanlısı Yusuf E.T.'yi, emniyet müdürlüğüne götürdü. Zübeyda Tıraş’ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Bu sırada eve gelen baba Süleyman Tıraş, büyük üzüntü yaşadı. Baba Tıraş'ı komşuları teselli etmeye çalıştı. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor. 

Tartıştığı annesini, boğazından bıçaklayarak öldürdü

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#Antalya#Anne Cinayeti#Zübeyda Tıraş

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