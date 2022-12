Tartıştığı annesini, boğazından bıçaklayarak öldürdü!

Haberin Devamı

Olay, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi 1468 sokakta bulunan 4 katlı apartmanın ikinci katında meydana geldi. Yusuf E.T. ile alışverişten dönen anne Zübeyda Tıraş, henüz bilinmeyen sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yusuf E.T., o sırada elma yiyen anne Zübeyda Tıraş'ın elindeki ekmek bıçağını alarak saldırmaya başladı. İkilinin arasında yaşanan arbede sırasında Yusuf E.T., elindeki ekmek bıçağını annesinin boğazına sapladı.

KANLI ELLERİYLE KAPIYI AÇTI, KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN KOMŞULARI YAKALADI



Yaşanan tartışmadan kaynaklı gürültü üzerine komşular, daireye gelerek kapıyı çaldı. Bir süre sonra kapı açılırken, Yusuf E.T.'nin elinde kan izlerini gören komşuları içeriye girmek istedi. Panik içerisinde kaçmaya çalışan Yusuf E.T., komşuları tarafından yakalandı. Odaya girdiklerine Zübeyde Tıraş'ı boğazına saplanmış bıçakla yerde yatarken gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde anne Zabeyda Tıraş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

ACILI BABAYI KOMŞULAR TESELLİ ETTİ



Evde inceleme yapan polis, cinayet zanlısı Yusuf E.T.'yi, emniyet müdürlüğüne götürdü. Zübeyda Tıraş’ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Bu sırada eve gelen baba Süleyman Tıraş, büyük üzüntü yaşadı. Baba Tıraş'ı komşuları teselli etmeye çalıştı. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.