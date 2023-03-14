Tartıştığı annesini bıçaklayıp, kendini eve kilitledi

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Olay, saat 13.00 sıralarında, Selçuklu ilçesi Akşemsettin Mahallesi Uçar Sokak'taki 4 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre Samet Ş., mutfaktan aldığı bıçakla tartıştığı annesi Fatma Ş.'yi önce elinden ardından karnından bıçakladı.

Fatma Ş., ihbarla gelen sağlık ekiplerince Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Fatma Ş.'nin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

Samet Ş. ise polise teslim olmamak için kendisini eve kilitledi. Kapıyı kırarak içeri giren ekipler, Samet Ş.'yi gözaltına aldı.