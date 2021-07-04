Tartıştığı amcasının oğlunu bıçakla öldürdü

Olay, Çakırhüyük beldesinde meydana geldi. Hasan Cankara yolda yürürken yanına gelen amcasının oğlu Orhan Cankara ile tartıştı. Kısa sürede büyüyen, sebebi bilinmeyen tartışma sırasında Orhan Cankara, yanındaki bıçakla Hasan Cankara’yı göğsünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan Hasan Cankara'yı görenler, durumu jandarma ve sağlık görevlilerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Cankara, kaldırıldığı Besni Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Olayı duyan Cankara’nın yakınları hastanede gözyaşlarına boğuldu. Orhan Cankara ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

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