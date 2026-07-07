×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Tartıştığı ağabeyinin evini ateşe verdi

Güncelleme Tarihi:

#NEVŞEHİR#Yangın#Polis
Tartıştığı ağabeyinin evini ateşe verdi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2026 04:27

Nevşehir’de M.K., tartıştığı ağabeyi O.K.’nin evini yaktı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle 30 dakikada söndürülürken, polis olaydan sonra kaçan M.K.’nın yakalanması için çalışma başlattı.

Haberin Devamı

Olay, saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Merkez ilçeye bağlı 350 Evler Kırçiçeği Sokak’taki 3 katlı binanın 1’inci katında yaşayan O.K. ile kardeşi M.K. arasında tartışma çıktı. İki kardeş arasında yaşanan arbedenin ardından O.K. şikayetçi olmak için emniyete gitti. Bunun üzerine M.K., ağabeyi O.K.’ye ait olan evi ateşe verip kaçtı. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu söndürüldü. Polis, olaydan sonra kaçan M.K.’nın yakalanması için çalışma başlattı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#NEVŞEHİR#Yangın#Polis

BAKMADAN GEÇME!