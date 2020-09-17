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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)
Haber Giriş: 17.09.2020 - 15:54 | Son Güncelleme:

Tartıştığı ağabeyini bıçakla yaraladı

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Tartıştığı ağabeyini bıçakla yaraladı
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ADIYAMAN’da, Zeliha Pekmez tartıştığı ağabeyi Mehmet Pekmez'i (40) bıçakla yaraladı.

Olay, öğle saatlerinde Kayalık Mahallesi’nde meydana geldi. Evde oturdukları sırada Zeliha Pekmez ve ağabeyi Mehmet Pekmez arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada öfkelenen Zeliha Pekmez, mutfaktan aldığı bıçakla ağabeyini omzundan bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı Mehmet Pekmez'i ambulansla hastaneye götürdü. Hastanede tedaviye alınan ağabey Pekmez’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ağabeyini bıçaklayan Zeliha Pekmez ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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