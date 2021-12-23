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Tartıştı, sinirlendi, onlarca tuğla fırlattı! 'Kadını tanımıyorum, şikayetçiyim'

#İstanbul#Sultangazi#Tuğla

İstanbul Sultangazi'de bir kadın, tartıştığı kişinin kullandığı otomobile onlarca tuğla atarak zarar verdi. O anlar çevredekiler tarafından görüntülendi. Arkadaşına ödünç verdiği otomobilin halini görünce şok geçiren Abdülkadir Adeloğlu, tuğlaları atan kadını tanımadığını iddia etti, kadından şikayetçi olacağını söyledi.

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Olay Cebeci Mahallesi, 1. Cebeci Caddesi'nde 22 Aralık Salı günü saat 02.00 sıralarında yaşandı.

Edinilen bilgiye, park halindeki otomobilde bulunan bir kadın ile iki erkek arasında tartışma başladı. Araçtan inen kadının peşinden diğer iki kişi de indi. Tartışma bir süre caddede sürdü.

Öfkelenen kadın, yol kenarında yığılı tuğlaların üzerine çıktı. Öfkeli kadın, hemen yanda bulunan inşaatın yapımında kullanılan tuğlaları otomobile yağdırdı.

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Kadın dakikalarca otomobile tuğla fırlattı, otomobilde büyük hasar oluştu. Bir süre sonra kadın sakinleşince az önce tartıştığı 2 kişiyle taksiye binerek olay yerinden uzaklaştı.

Tartıştı, sinirlendi, onlarca tuğla fırlattı Kadını tanımıyorum, şikayetçiyim

Olay yerine gelen Abdülkadir Adeloğlu, arkadaşına ödünç verdiği otomobilin halini görünce şok geçirdi. Suriyeli Adeloğlu, kadını tanımadığını öne sürdü. Abdülkadir Adeloğlu, kadından şikayetçi olacağını belirtti.

Tartıştı, sinirlendi, onlarca tuğla fırlattı Kadını tanımıyorum, şikayetçiyim

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#İstanbul#Sultangazi#Tuğla

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