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Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)
Haber Giriş: 03.09.2020 - 13:51 | Son Güncelleme:

Tartışmaya müdahale eden banka güvenlik görevlisini bıçakladı

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Tartışmaya müdahale eden banka güvenlik görevlisini bıçakladı
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ADANA'da, banka şubesinde başka bir müşteriyle tartışan Hamit B.(60), olay müdahale eden güvenlik görevlisi Mehmet O.'yu bacağından bıçaklayarak, yaraladı.

Olay, bugün Yüreğir ilçesi Kozan Bulvarı üzerindeki bir banka şubesinde yaşandı. İddiaya göre, bankaya müşteri olarak gelen Hamit B., henüz bilinmeyen nedenle başka bir müşteriyle tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine bankanın güvenlik görevlisi Mehmet O., olaya müdahale etti. Hamit B. ise üzerinde taşıdığı bıçağı çıkartıp, güvenlik görevlisini bacağından bıçakladı. Yaralanan güvenlik görevlisi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, elinde bıçak olan şüpheliyi biber gazıyla etkisiz hale getirerek, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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