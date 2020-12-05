Tartışmalı tavan

Paylaşımlarda, Kaleiçi’ndeki Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kullandığı, 1886’da inşa edilen tarihi binaya ‘asma tavan’ yapıldığı belirtildi. Konuyla ilgili konuşan Kültür Bakanlığı yetkilileri ise tescilli yapının asma tavan ve aydınlatma sistemlerinin onaylı projeler kapsamında gerçekleştirildiğini söyledi: “Tarihi yapının korunmasına yönelik olarak ilgili Koruma Kurulu’nun kararı doğrultusunda yapılan çalışmada malzemeler günümüz koşullarına uygun şekilde ve yapıya zarar vermeyecek nitelikte kullanılmıştır. Bahse konu tavanda kullanılan malzemeler tamamen demonte özelliğe sahiptir. Günümüz koşullarına uygun olarak, bağımsız uzmanların yer aldığı Kurul Kararı ile yapılan çalışma tarihi binanın orijinaline hasar verecek nitelikte de değildir. Dünyada birçok ülkede örneği olduğu gibi eski yapıların sürdürülebilirliğine ve tarihsel sürekliliğine katkı sağlayan yeni müdahaleler, çeşitli sebeplerle artık kullanılmayan yapıların yeniden hayat bulmalarına imkân tanımaktadır. Tarihi yapılara farklı mimari yöntemler ve yapısal teknolojilerle eklenen yeni modüllerle, yeni fonksiyonlarla renöve edilerek kentsel yaşamın yeniden parçası haline getirilen eski yapılar dünyada birçok örneğinden de görülebileceği üzere nitelikli yapılar haline getirilmektedir.”