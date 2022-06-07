Tartışmalı mahkemenin tartışmalı savcısıydı

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DEVLET Güvenlik Mahkemeleri (DGM) Cumhuriyet tarihinin en çok tartışılan mahkemelerinden oldu. Ankara DGM de Nusret Demiral’ın başsavcılığı döneminde çok ses getiren soruşturmaların merkeziydi. Demiral, 1984-1995 yılları arasında yürüttüğü Ankara DGM Başsavcılığı göreviyle adından çok söz ettirdi. Kalp krizi sonucu önceki gün ölen Demiral, DGM’lerin sembolü oldu.

DEP’LİLERİ MECLİS KAPISINDAN ALDIRDI

Demiral, DGM Başsavcılığı döneminde tarihe geçen birçok soruşturma ve davaya imza attı. En önemlisi ise Türk siyasetinde etkisi yıllarca süren DEP’lilere gözaltı ve dava süreciydi. 1994’te, Leyla Zana, Orhan Doğan, Hatip Dicle ve Selim Sadak’ın da olduğu kapatılan DEP’in milletvekilleri, Meclis kapısından polis tarafından alınmışlardı. Leyla Zana’nın TBMM kürsüsünde Kürtçe yemin etmesiyle başlayan olayların ardından başlatılan yargılama aşamasında da Demiral DEP’lilere idam talep etti. Ancak, DEP’liler 10 yıl cezaevinde kalıp çıktı. Demiral, bu olaydan 18 yıl sonra 2012’de Hürriyet’e, “O gün yapılan yanlış değildi. Demir tavında dövülür” demişti.

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ÖZAL DOSYASINI AYDINLATAMADI

Demiral, 1988’deki, dönemin Başbakanı Turgut Özal’a yönelik suikast girişimini de soruşturdu. Ancak aydınlatamadı. Milliyet Gazetesi’ne verdiği röportajda, “Suikastı tam çözemedik. Sanık, Horzum’un adamı dediği Osman Altay’dan bahsediyor diye onu suçlu ilan edemem” demişti.

‘EZAN TÜRKÇE OKUNSUN’ ÇIKIŞI

Ülkücü kimliğini de saklamayan Başsavcı Demiral emekli olduktan sonra Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) siyasete girdi. 1995’teki genel seçimlerde MHP’den milletvekili adayı oldu. “Cumhuriyetimizin ilk dönemlerinde olduğu gibi ezan Türkçe okunsun” önerisi ile çok tepki çekti. MHP baraj altında kaldı. MHP yönetimi ise partinin baraj altında kalmasında Demiral’ın bu çıkışının etkili olduğunu düşündü. Demiral, disiplin kuruluna sevk edildi. Bu süreçten sonra da Demiral aktif siyaseti bıraktı.

SUİKASTLAR KARANLIKTA KALDI

Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Muammer Aksoy’un da aralarında olduğu cinayetlere dönük dosyaların hiçbiri de Demiral döneminde aydınlatılamadı. Madımak’ta 33 kişinin yakılarak öldürülmesi ile ilgili soruşturmayı yürüten DGM Başsavcılığı’nın başında da Demiral vardı. Olayların “provokasyon” sonucu geliştiğini iddia eden Demiral’ın bu tespitleri iddianameye de girmişti.

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KÖPEĞİ GOLDİ’YE ŞİİR YAZDI

Başsavcı Demiral, köpeği ‘Goldi’nin ölümünü odasında gözleri dolarak anlatmış, heykelini yaptıracağını söylemiş ve yazdığı şiiri vermişti. Hürriyet’e verdiği röportajda, DEP’liler için söylediği aklımda kalan sözleri olay olmuştu: “DEP’liler köpek değil ki... Devleti yıkmaya çalışan kişiler. Elbette ki Goldi’ye gösterdiğim sevgi ve özveriyi gösteremem...”

DENİZ GEZMİŞ’İ SORGULADI



Demiral, Ankara Cumhuriyet savcısı olduğu 1971’de ise devrimci gençlik önderlerinden Deniz Gezmiş’in ifadesini almıştı. Gezmiş’le birlikte idam edilen Yusuf Aslan’ın ilk soruşturmasını da o dönemde yürüten Demiral olmuştu.