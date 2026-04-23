Tartışmalı karara yargıtay onayı

Sazak ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, hakkında da herhangi bir tedbir uygulanmadı. İntihar mı cinayet mi tartışmasının yaşandığı olayla ilgili olarak Sazak hakkında ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

ŞÜPHEDEN YARARLANDI

Mahkeme, ‘şüpheden sanık yararlanır’ ilkesi uyarınca sanığın beraatına karar verdi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve ailenin avukatı Ahmet Seyhan beraat kararına ilişkin istinaf başvurusunda bulundu. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, 16 Mayıs 2024 tarihinde ‘mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık olmadığı’ şeklindeki gerekçesiyle istinaf başvurularının esastan reddine karar verdi. İstinaf mahkemesinin onama kararına ilişkin Kılınç Ailesi’nin avukatı Ahmet Seyhan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı “sanığın üzerine atılı suçun sabit olduğu, beraat kararının hukuka aykırı olduğunu” savunarak temyiz başvurusunda bulundu. Yargıtay 1. Ceza Dairesi dosyaya ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.

Yargıtay, “Alınan ve reddedilen delillerin açıkça gösterildiği, eksik inceleme bulunmadığı, vicdani kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğine dair mahkumiyetine yeterli delil bulunmadığı” gerekçesiyle beraat kararının onanmasına hükmetti.

Avukat Ahmet Seyhan bu kez Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu.