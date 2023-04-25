Tartışmalı karar... Özendirme var mı, yok mu

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Ekip çalışmalar sonucunda Sinan Alp M. isimli kişinin çeşitli tarihlerde uyuşturucu madde kullanılmasını özendirecek yazılı paylaşımlar ve fotoğraflar paylaştığını tespit etti.

‘AMACIM TAKİPÇİ SAYIMI ARTTIRMAKTI’

Şüphelinin, bir uyuşturucu maddenin fotoğraflarını “Her gün tok karnına bir adet...”, uyuşturucu madde hazırlayan bir Noel Baba’nın görüldüğü fotoğrafı da “Yılbaşı için paket hazır :)..” notuyla paylaştığı belirlendi. Hakkında alınan arama kararı doğrultusunda evinde arama yapıldı ancak suç unsuruna rastlanılmadı. Söz konusu paylaşımlar nedeniyle, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sinan Alp M.hakkında ‘uyuşturucuya özendirme’ suçundan Ankara 52. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. Sanık savunmasında, “Amacım tamamen takipçi sayısını artırmaktı” dedi. Mahkeme sanığa 5 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

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Kararın istinaf incelemesi Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi tarafından yapıldı. İstinaf mahkemesi, 10 Mart tarihinde sanık hakkında verilen cezanın kaldırılmasına, “yüklenen filin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle” beraat kararı verdi. Kararın gerekçesinde özetle “Sanığın sosyal paylaşım sitesinden yer alan yazı ve fotoğraflar, özendirme kastını ortaya koyacak açıklıkta değildir” denildi.