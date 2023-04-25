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Tartışmalı karar... Özendirme var mı, yok mu

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#Ankara İl Emniyet Müdürlüğü#Narkotik#Uyuşturucu Özendirme
Tartışmalı karar... Özendirme var mı, yok mu
Mesut Hasan Benli
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2023 07:00

Dava dosyasına göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, sosyal medya platformlarından gençleri uyuşturucuya özendirici paylaşımlar yapılması nedeniyle umuma açık sosyal paylaşımlar üzerinden devriye görevi yapan bir ekip kurdu.

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Ekip çalışmalar sonucunda Sinan Alp M. isimli kişinin çeşitli tarihlerde uyuşturucu madde kullanılmasını özendirecek yazılı paylaşımlar ve fotoğraflar paylaştığını tespit etti.

‘AMACIM TAKİPÇİ SAYIMI ARTTIRMAKTI’

Şüphelinin, bir uyuşturucu maddenin fotoğraflarını “Her gün tok karnına bir adet...”, uyuşturucu madde hazırlayan bir Noel Baba’nın görüldüğü fotoğrafı da “Yılbaşı için paket hazır :)..” notuyla paylaştığı belirlendi. Hakkında alınan arama kararı doğrultusunda evinde arama yapıldı ancak suç unsuruna rastlanılmadı. Söz konusu paylaşımlar nedeniyle, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sinan Alp M.hakkında ‘uyuşturucuya özendirme’ suçundan Ankara 52. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. Sanık savunmasında, “Amacım tamamen takipçi sayısını artırmaktı” dedi. Mahkeme sanığa 5 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

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Kararın istinaf incelemesi Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi tarafından yapıldı. İstinaf mahkemesi, 10 Mart tarihinde sanık hakkında verilen cezanın kaldırılmasına, “yüklenen filin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle” beraat kararı verdi. Kararın gerekçesinde özetle “Sanığın sosyal paylaşım sitesinden yer alan yazı ve fotoğraflar, özendirme kastını ortaya koyacak açıklıkta değildir” denildi.

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#Ankara İl Emniyet Müdürlüğü#Narkotik#Uyuşturucu Özendirme

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